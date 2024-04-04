Атака на "Киевстар": СБУ объявит подозрения хакерам ГРУ, дело передадут в Гаагу

Киберспециалисты и следователи Службы безопасности идентифицировали хакеров, которые в декабре 2023 года совершили кибератаку на украинский мобильный оператор "Киевстар" - это была хакерская группировка SandWorm, которая является штатным подразделением российского ГРУ.

Об этом рассказал начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк в интервью Укринформу.

"В этом уголовном производстве нужно провести ряд экспертиз по полученным убыткам, по пораженным системам. Ведь была уничтожена информация с большого количества физических и виртуальных серверов, многие компьютеры были полностью стерты. Кроме того, направлены соответствующие запросы к нашим международным партнерам и спецслужбам для получения определенной информации", - отметил чиновник.

Он добавил, что на основе этих материалов в дальнейшем будут объявляться подозрения и будет направляться обвинительный приговор в суд. Также материалы дела будут направлены в Международный уголовный суд в Гааге.

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"Есть официальное заявление прокурора МУС Карима Хана, где он говорит, что кибератаки по гражданской инфраструктуре, облэнерго, газоснабжающим станциям, операторам связи могут быть признаны военными преступлениями. Поэтому мы работаем, чтобы по нашему законодательству объявить подозрения, а в дальнейшем передать эти дела в МУС", - добавил Витюк.

СБУ в рамках производств будет прорабатывать полностью всю вертикаль: начиная от участника АРТ-группы, ее руководителя на федеральном уровне, профильного заместителя-куратора и директора ФСБ и руководства Главного управления Генштаба Министерства обороны РФ. "Потому что это военные организации, а не хаотичное броуновское движение. Отвечать за содеянное должен не только конкретный хакер, но и, как минимум, руководитель воинской части и руководство спецслужбы, которая осуществляет деструктивную деятельность...

В кейсе "Киевстара" будут подозрения членам группировки SandWorm, которая является военной частью 74455 ГРУ, руководителю этой воинской части, а также руководству ГРУ ГШ. Сейчас не могу раскрывать все карты", - резюмировал начальник Департамента кибербезопасности ведомства.

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Напоминаем:

Утром 12 декабря произошел масштабный сбой в работе оператора мобильной связи "Киевстар".

Причиной масштабного сбоя назвали мощную хакерскую атаку. "Киевстар" уверял, что персональные данные клиентов в безопасности.

Работы по восстановлению связи продолжались до 19 декабря.

"Киевстар" в связи с масштабным сбоем в результате хакерской атаки обратился в суд с иском о вмешательстве в работу сети.

Экономическая правда