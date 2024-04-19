В диалоге с польским правительством есть "свет в конце тоннеля" – Минэкономики о блокировании границы

В Минэкономики надеются, что блокирование направлений пунктов пропуска "Корчева-Краковец" и "Медика-Шегини" является краткосрочными акциями протеста, поэтому большее беспокойство вызывают блокирование пунктов пропусков "Ягодин" и "Рава-Русская".

Об этом в эфире телемарафона сказал заместитель министра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка, передает Укринформ.

"Это не есть правительственная акция, поэтому соответственно "свет в конце тоннеля" в диалоге с польским правительством у нас есть, у нас достаточно неплохое взаимопонимание между собой, но главная проблема – социальная и политическая внутри самой Польши. Это системный кризис в самой Польше, потому что определенная часть фермерского сообщества и те фермеры, которые блокируют границу, они организуют протесты в разном формате – перекрывают дороги внутри Польши, и самая главная проблема – что они сами до конца не понимают предмет своих требований", – сказал Качка.

Он выразил надежду, что протесты на пунктах пропуска "Корчева-Краковец" и "Медика-Шегини" – это краткосрочные акции протеста. Значительно больше пробем создают протесты и блокирование пунктов пропусков "Ягодин" и "Рава-Русская".

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По словам Качки, эта категория фермеров, занимающихся протестами, не представляется репрезентативной для всего сельского хозяйства Польши.

Он добавил, что это протест небольшого количества фермеров, желающих, чтобы с ними иначе велся разговор. Поэтому эта внутрипольская ситуация не имеет какого-то дипломатического решения с нашим участием.

Напомним:

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18 апреля польские фермеры возобновили блокировку направлений пунктов пропуска "Корчева-Краковец" и "Медика-Шегини".