Польские фермеры, вероятно, заблокируют еще один пункт пропуска

Сегодня, вероятно, планируется блокирование пункта пропуска "Медика-Мостиска" польскими фермерами минимум на одни сутки.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

"По информации от таможенной службы Республики Польша, 18.04.2024 года, в 09:00 ч. вероятно должно начаться блокирование автодороги вблизи пункта пропуска "Медика" местными фермерами",- говорится в сообщении.

Митингующие планируют полностью заблокировать движение грузовых транспортных средств в обоих направлениях: въезд и выезд из Украины. Оговоренный срок блокировки - 1 сутки с вероятным продолжением.

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Напомним:

Государственная таможенная служба Украины получила информацию от польской стороны, что в четверг польские протестующие планируют начать двухдневную блокаду КПП "Корчева-Краковец" на въезд в Украину.