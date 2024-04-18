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Польские фермеры, вероятно, заблокируют еще один пункт пропуска

Четверг, 18 апреля 2024, 09:49 - Артур Крыжный

Сегодня, вероятно, планируется блокирование пункта пропуска "Медика-Мостиска" польскими фермерами минимум на одни сутки.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

"По информации от таможенной службы Республики Польша, 18.04.2024 года, в 09:00 ч. вероятно должно начаться блокирование автодороги вблизи пункта пропуска "Медика" местными фермерами",- говорится в сообщении.

Митингующие планируют полностью заблокировать движение грузовых транспортных средств в обоих направлениях: въезд и выезд из Украины. Оговоренный срок блокировки - 1 сутки с вероятным продолжением.

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Напомним:

Государственная таможенная служба Украины получила информацию от польской стороны, что в четверг польские протестующие планируют начать двухдневную блокаду КПП "Корчева-Краковец" на въезд в Украину.

таможня Польша Украина
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