Польские фермеры возобновили блокирование направлений пунктов пропуска "Корчева" и "Медика"

Польские фермеры возобновили блокирование направлений пунктов пропуска "Корчева-Краковец" и "Медика-Шегини".

Об этом сообщил представитель ГПСУ Андрей Демченко в комментарии "Укринформу".

По информации, которую украинские пограничники получили от представителей Пограничной стражи Республики Польша, польские фермеры возобновили блокирование движения для грузовиков на двух направлениях.

Такие действия участники акции на территории Польши начали сегодня после 9 часов по пунктам пропуска "Корчева" и "Медика", что напротив украинских "Краковец" и "Шегини".

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На направлении пункта пропуска "Краковец" ограничивается движение грузовых транспортных средств, следующих в сторону Украины, а по направлению "Шегини" - как на выезд из Польши, так и на въезд.

По имеющейся информации, польские фермеры планируют осуществлять блокирование движения по "Краковцу" до 9.00 20 апреля и по пункту пропуска "Шегини" - до 9.00 19 апреля.

Напомним:

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Сегодня, вероятно, планируется блокирование пункта пропуска "Медика-Мостиска" польскими фермерами минимум на одни сутки.