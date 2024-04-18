Страховщики "Северного потока" отказываются платить за повреждения

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Компании Lloyd's и Arch Insurance (EU) DAC, которые были страховщиками "Северного потока" заявили, что полис не покрывает убытки, "прямо или косвенно" вызванные войной, военными действиями или детонацией взрывчатых веществ.

Об этом сообщает Reuters.

"Северный поток" требует от своих страховщиков более 400 миллионов евро.

Однако Lloyd's и Arch Insurance (EU) DAC ссылаются на то, что полис не покрывает расходы, которые вызваны войной, или опосредованными военными действиями.

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Страховщики также заявили, что полис не покрывает убытки, которые произошли "по приказу любого правительства".

"Ответчики будут полагаться на тот факт, что ущерб от взрыва мог быть нанесен только - или, по крайней мере, с большей вероятностью, чем нет - правительством или по его приказу", - сказал адвокат страховщиков.

Напомним:

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Взрывы на трассах газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" произошли 26 сентября 2022 года в экономических зонах Швеции и Дании. Все причастные к расследованию страны считают, что взрывы были преднамеренными, и ведут расследование, чтобы установить ответственных.

В марте 2023 года президент Зеленский опроверг якобы причастность Украины к диверсии на Северных потоках. В начале июня он еще раз заявил, что Киев к этим взрывам непричастен.

Совместное расследование взрывов на "Северных потоках", которое проводили полиция Копенгагена и Служба безопасности и разведки Дании (PET), завершено. Расследование закрыли из-за недостатка оснований для возбуждения уголовного дела.

Компания Nord Stream подала в суд на страховщиков, требуя сумму около 400 млн евро из-за отказа покрывать убытки от взрывов, разрушивших газовую инфраструктуру двух газопроводов на дне Балтийского моря.

Прокуратура Швеции прекратила следствие по делу о подрыве "Северного потока" в сентябре 2022 года из-за отсутствия юрисдикции шведского суда по делу.