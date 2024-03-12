Компанія-оператор "Північних потоків" подала до суду на страховиків: вимагає 400 мільйонів євро

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Компанія Nord Stream подала до суду на страховиків, вимагаючи суму близько 400 млн євро через відмову покривати збитки від вибухів, що зруйнували газову інфраструктуру двох газопроводів на дні Балтійського моря.

Про це повідомляє Financial Times.

Компанія минулого місяця подала позов, стверджуючи, що страховики "не сплатили" за збитки, завдані двома вибухами, які пошкодили та деформували трубопроводи Nord Stream 1 і 2 на дні Балтійського моря.

Судові документи показують, що "попередня та орієнтовна оцінка" Nord Stream з витрат на видалення води з трубопроводів та їх стабілізацію, проведення ремонту та заміну втраченого газу становить від 1,2 млрд євро до 1,35 млрд євро.

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Причина вибухів, які сталися у вересні 2022 року у міжнародних водах, досі не встановлена. Спочатку підозрювали у саботажі Росію, але вона відкинула звинувачення. Україна також заперечувала свою причетність після того, як повідомлення ЗМІ у США та Німеччині припустили, що за атаками могли стояти українські особи.

Данія та Швеція припинили свої розслідування, заявивши, що у них недостатньо доказів для звинувачення кого-небудь, і наразі лише Німеччина проводить розслідування.

Справа порушується проти Lloyd’s of London серед страховиків, які надали так звані первинні поліси, що покривають перші збитки від будь-якої події. Другим відповідачем є група страховиків на чолі з підрозділом Arch Insurance, що базується на Бермудах, яка надала так зване додаткове покриття. Такі поліси, як правило, починають діяти після того, як будуть виплачені кошти за первинними полісами.

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Nord Stream стверджує, що вибухи були окремою подією для цілей обох груп полісів. Вимога про відшкодування 400 млн євро розподіляється порівну між первинною та додатковою групами. Компанія також заявила вимогу на близько 3,7 млн євро за огляд пошкоджень, а також інші витрати.

Нагадаємо:

Прокуратура Швеції припинила слідство у справі про підрив "Північного потоку" у вересні 2022 року через відсутність юрисдикції шведського суду у справі.

У вересні 2023 року слідчі сподівались завершити розслідування Швеції щодо вибухів на "Північних потоках" до кінця 2023 року.

Вибухи на трасах газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2" сталися 26 вересня 2022 року в економічних зонах Швеції та Данії. Усі причетні до розслідування країни вважають, що вибухи були навмисними, і ведуть розслідування, щоб встановити відповідальних.

У березні 2023 року президент Зеленський спростував нібито причетність України до диверсії на Північних потоках. На початку червня він ще раз заявив, що Київ до цих вибухів непричетний.

Спільне розслідування вибухів на "Північних потоках", яке проводили поліція Копенгагена та Служба безпеки і розвідки Данії (PET), завершено. Розслідування закрили через нестачу підстав для порушення кримінальної справи.