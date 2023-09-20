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Швеция надеется завершить расследование подрывов "Северного потока" до конца года

Среда, 20 сентября 2023, 18:40 - Алексей Павлыш
 
getty images

Следователь надеется завершить расследование Швеции относительно взрывов на "Северных потоках" в прошлом году до конца 2023 года.

Об этом заявил руководитель следственной группы Матс Люнгквист, пишет The Guardian.

"Мы надеемся завершить расследование в ближайшее время, но еще многое надо сделать, и в течение следующих четырех недель ничего не произойдет", - заявил Люнгквист.

В апреле Люнгквист заявил, что "очевидным основным сценарием" является то, что к этому была причастна группа, финансируемая государством, что ставит под сомнение теории, которые утверждали, что за взрывами стоит какая-то независимая группа.

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В сообщениях, опубликованных в New York Times и немецком еженедельнике Die Zeit, высказывалось предположение, что диверсию могла осуществить "проукраинская группа" из шести человек, не обязательно спонсируемая государством, используя немецкую яхту, зафрахтованную польской компанией.

Напоминаем:

Взрывы на трассах газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" произошли 26 сентября 2022 года в экономических зонах Швеции и Дании. Все причастные к расследованию страны считают, что взрывы были преднамеренными, и ведут расследование, чтобы установить ответственных.

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В марте 2023 года президент Зеленский опроверг якобы причастность Украины к диверсии на Северных потоках. В начале июня он еще раз заявил, что Киев к этим взрывам непричастен.

Совет нацбезопасности США также не подтвердил "проукраинский след".

А в конце апреля вооруженные силы Дании заявили о наличии доказательств, что российское военное спецсудно находилось возле газопровода Северный поток за четыре дня до взрыва.

Экономическая правда

Швеция Северный поток
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