Данія закрила розслідування підриву на "Північних потоках"

Спільне розслідування вибухів на "Північних потоках", яке проводили поліція Копенгагена та Служба безпеки і розвідки Данії (PET), завершено. Розслідування закрили через нестачу підстав для порушення кримінальної справи.

Про це йдеться у заяві поліції.

"У Данії немає достатніх підстав для порушення кримінальної справи у зв'язку з вибухами "Північного потоку-1" і "Північного потоку-2", тому поліція Копенгагена прийняла рішення про завершення кримінального розслідування вибухів.

Поліція Копенгагена у співпраці з PET проводила розслідування вибухів у вересні 2022 року на газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2", які сталися за межами територіальних вод Данії", - йдеться у заяві.

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Розслідування дійшло висновку, що мала місце навмисна диверсія на газопроводах. Однак немає достатніх підстав для порушення кримінальної справи в Данії, тому поліція Копенгагена вирішила завершити кримінальне розслідування вибухів.

"При цьому PET продовжує стежити за розвитком ситуації і разом з іншими відповідними органами влади ініціює заходи, які вважатиме необхідними для захисту критичної інфраструктури Данії", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

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Прокуратура Швеції припинила слідство у справі про підрив "Північного потоку" у вересні 2022 року через відсутність юрисдикції шведського суду у справі.

У вересні 2023 року слідчі сподівались завершити розслідування Швеції щодо вибухів на "Північних потоках" до кінця 2023 року.

Вибухи на трасах газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2" сталися 26 вересня 2022 року в економічних зонах Швеції та Данії. Усі причетні до розслідування країни вважають, що вибухи були навмисними, і ведуть розслідування, щоб встановити відповідальних.

У березні 2023 року президент Зеленський спростував нібито причетність України до диверсії на Північних потоках. На початку червня він ще раз заявив, що Київ до цих вибухів непричетний.

Рада нацбезпеки США також не підтвердила "проукраїнський слід".

А наприкінці квітня збройні сили Данії заявили про наявність доказів, що російське військове спецсудно знаходилося біля газопроводу Північний потік за чотири дні до вибуху.

Економічна правда