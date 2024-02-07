Швеція закрила справу про підрив "Північних потоків" через відсутність юрисдикції

Åklagarmyndigheten

Прокуратура Швеції припинила слідство у справі про підрив "Північного потоку" у вересні 2022 року через відсутність юрисдикції шведського суду у справі.

Про це повідомляє пресслужба Шведської прокуратури.

Як зазначається, Швеція вела розслідування саботажу на Північному потоці із 26 вересня 2022 року. Основною метою попереднього розслідування було з'ясувати, чи були громадяни Швеції причетні до цього злочину і чи використовувалася шведська територія для його здійснення.

Наразі попереднє розслідування досягло такої стадії, що органи влади мають повну картину події і не виявлено жодних ознак причетності Швеції або шведських громадян до нападу, який стався в міжнародних водах.

Реклама:

Подальше слідство було зупинене, адже прокуратура вважає, що Швеція немає юрисдикції над подальшим розслідуванням справи.

"Підсумовуючи, шведське попереднє слідство змогло відкинути і підтвердити обставини, які в сукупності призводять до висновку, що більше немає підстав для продовження шведського попереднього слідства, оскільки можна припустити, що шведський суд не має юрисдикції", - йдеться в повідомленні шведської прокуратури.

Розслідування продовжується в Німеччині.

Реклама:

Нагадаємо:

У вересні 2023 року слідчі сподівались завершити розслідування Швеції щодо вибухів на "Північних потоках" до кінця 2023 року.

Вибухи на трасах газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2" сталися 26 вересня 2022 року в економічних зонах Швеції та Данії. Усі причетні до розслідування країни вважають, що вибухи були навмисними, і ведуть розслідування, щоб встановити відповідальних.

У березні 2023 року президент Зеленський спростував нібито причетність України до диверсії на Північних потоках. На початку червня він ще раз заявив, що Київ до цих вибухів непричетний.

Рада нацбезпеки США також не підтвердила "проукраїнський слід".

А наприкінці квітня збройні сили Данії заявили про наявність доказів, що російське військове спецсудно знаходилося біля газопроводу Північний потік за чотири дні до вибуху.

Економічна правда





