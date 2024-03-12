Компания-оператор "Северных потоков" подала в суд на страховщиков: требует 400 миллионов евро

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Компания Nord Stream подала в суд на страховщиков, требуя сумму около 400 млн евро из-за отказа покрывать ущерб от взрывов, разрушивших газовую инфраструктуру двух газопроводов на дне Балтийского моря.

Об этом сообщает Financial Times.

Компания в прошлом месяце подала иск, утверждая, что страховщики "не уплатили" за ущерб, причиненный двумя взрывами, которые повредили и деформировали трубопроводы Nord Stream 1 и 2 на дне Балтийского моря.

Судебные документы показывают, что "предварительная и ориентировочная оценка" Nord Stream по затратам на удаление воды из трубопроводов и их стабилизацию, проведение ремонта и замену утраченного газа составляет от 1,2 млрд евро до 1,35 млрд евро.

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Причина взрывов, произошедших в сентябре 2022 года в международных водах, до сих пор не установлена. Сначала подозревали в саботаже Россию, но она отвергла обвинения. Украина также отрицала свою причастность после того, как сообщения СМИ в США и Германии предположили, что за атаками могли стоять украинские лица.

Дания и Швеция прекратили свои расследования, заявив, что у них недостаточно доказательств для обвинения кого-либо, и только Германия проводит расследование.

Дело возбуждается против Lloyd's of London среди страховщиков, предоставивших так называемые первичные полисы, покрывающие первые убытки от любого события. Вторым ответчиком является группа страховщиков во главе с подразделением Arch Insurance, базирующимся на Бермудах, предоставившей так называемое дополнительное покрытие. Такие полисы, как правило, начинают действовать после того, как будут выплачены денежные средства по первичным полисам.

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Nord Stream утверждает, что взрывы являлись отдельным событием для целей обеих групп полисов. Требование о возмещении 400 млн. евро распределяется поровну между первичной и дополнительной группами. Компания также потребовала около 3,7 млн евро за осмотр повреждений, а также другие расходы.

Напомним:

Прокуратура Швеции прекратила следствие по делу о подрыве "Северного потока" в сентябре 2022 года из-за отсутствия юрисдикции шведского суда по делу.

В сентябре 2023 года следователи надеялись завершить расследование Швеции по взрывам на "Северных потоках" до конца 2023 года.

Взрывы на трассах газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" произошли 26 сентября 2022 года в экономических зонах Швеции и Дании. Все причастные к расследованию страны считают, что взрывы были преднамеренными, и ведут расследование, чтобы установить ответственных.

В марте 2023 года президент Зеленский опроверг якобы причастность Украины к диверсии на Северных потоках. В начале июня он еще раз заявил, что Киев к этим взрывам непричастен.

Совместное расследование взрывов на "Северных потоках", которое проводили полиция Копенгагена и Служба безопасности и разведки Дании (PET), завершено. Расследование закрыли из-за недостатка оснований для возбуждения уголовного дела.