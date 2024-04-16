213 тысячам пенсионерам-ВПЛ продолжены выплаты после проверки

213 тысяч пенсионеров-ВПЛ успешно прошли проверку относительно своего статуса и продолжили получать социальные выплаты.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

31 марта завершился срок прохождения физической идентификации. В результате, после проверки, была продолжена выплата пенсии для 212,8 тыс. человек.

Проверка необходима для того, чтобы проверить, действительно ли человек, который получает средства от государства, является живым и получает ли выплату именно то лицо, которому они предназначены.

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В частности, идентификацию прошли:

лично посетив отделения банков - более 27 тыс. человек;

с помощью видеоконференции - 46 тыс. человек;

в консульских учреждениях за рубежом - 356 человек;

через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины - почти 73 тыс. человек;

лично посетив территориальные органы Пенсионного фонда Украины - 31,6 тыс. человек.

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Экономическая правда

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