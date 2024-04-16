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213 тысячам пенсионерам-ВПЛ продолжены выплаты после проверки

Вторник, 16 апреля 2024, 17:36 - Владимир Туник-Фриз

213 тысяч пенсионеров-ВПЛ успешно прошли проверку относительно своего статуса и продолжили получать социальные выплаты.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

31 марта завершился срок прохождения физической идентификации. В результате, после проверки, была продолжена выплата пенсии для 212,8 тыс. человек.

Проверка необходима для того, чтобы проверить, действительно ли человек, который получает средства от государства, является живым и получает ли выплату именно то лицо, которому они предназначены.

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В частности, идентификацию прошли:

  • лично посетив отделения банков - более 27 тыс. человек;
  • с помощью видеоконференции - 46 тыс. человек;
  • в консульских учреждениях за рубежом - 356 человек;
  • через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины - почти 73 тыс. человек;
  • лично посетив территориальные органы Пенсионного фонда Украины - 31,6 тыс. человек.

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Экономическая правда

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