Минсоц предлагает ввести накопительную пенсию на госпредприятиях

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Министерство социальной политики обратилось с письмом в Кабмин с предложением относительно введения накопительных пенсий на предприятиях с государственной долей уставных фондов более 50%.

Об этом сообщает Liga.net.

Инициатива Минсоцполитики предусматривает перечисление пенсионных взносов в размере 2% зарплат работников таких предприятий в негосударственные пенсионные фонды.

Предприятия должны включить в свои финансовые планы на 2023 год расходы на уплату этих пенсионных взносов по меньшей мере для половины своих работников.

"Реализацией такой инициативы для работников предприятий государственного сектора экономики будет обеспечен дополнительный источник дохода при условии выхода на пенсию благодаря пенсионным средствам, накопленным на их индивидуальных пенсионных счетах", – говорится в письме.

Введение накопительных пенсий на госпредприятиях будет способствовать развитию накопительного пенсионного обеспечения в целом, увеличению численности внутренних институционных инвесторов с долгосрочным прогнозируемым инвестиционным ресурсом для экономического роста Украины, считают в Министерстве.