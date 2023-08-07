За квартал в Украине аномально уменьшилось количество пенсионеров

За второй квартал 2023 года количество пенсионеров в Украине уменьшилось на 140 тысяч человек, что составляет почти половину от того, насколько уменьшилось пенсионеров с начала большой войны.

Об этом сообщает платформа открытых данных Опендатабот, ссылаясь на данные Пенсионного фонда.

"По данным ПФУ, количество пенсионеров в Украине уменьшилось на 140 тысяч в течение второго квартала 2023 года. Это самое большое сокращение с начала большой войны и почти половина от того, насколько уменьшилось пенсионеров с начала большой войны - на 280 тысяч человек".

Как предполагают в Опендатабот, аномальность этой цифры связана с расширением статистической базы.

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"Вероятнее всего, резкий спад во 2 квартале 2023 года связан с обновленными в отчете ПФУ данными о пенсионерах в 4 областях: на Херсонщине, Донетчине, Луганщине и в Запорожской области", - говорится в сообщении.

В целом, как напоминают в Опендатабот, ежегодно количество пенсионеров в Украине сокращается, в среднем, на 2%.

Напоминаем:

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По данным Минсоцполитики, в начале 2023 года в Украине было 10,68 млн пенсионеров.

По данным Пенсионного фонда, в 1991 году в Украине насчитывалось 13,1 млн пенсионеров, за два года их стало больше - до 14,2 млн.

В 1994-2000 годах насчитывалось 14,5 млн пенсионеров, в 2001-2004 годах их в стране было 14,4 млн.

В 2005 году насчитывалось 14,1 млн, в 2006-м - 14 млн, в 2007-м - 13,9 млн, в 2008-м - 13,8 млн, в 2009 -2011 годах - 13,7 млн.

Именно в 2011 году в Украине начали увеличивать пенсионный возраст для женщин - с 55 до 60 лет. Для выхода на пенсию стало обязательным наличие трудового стажа не менее 15 лет. Страховой стаж для мужчин был установлен на уровне 35 лет, для женщин - 30 лет.

В 2012 году в Украине было 13,8 млн пенсионеров, в 2013-м - 13,6 млн, в 2014-м - 12,1 млн, в 2016-м - 12,3 млн, в 2017-м - 11,9 млн, 2018-м - 11,7 млн, 2019-м - 10,9 млн, 2020-м - 10,8 млн. В 2021 году в Украине насчитывалось 10,9 млн пенсионеров.