Жители деоккупированных территорий, которым начислялась пенсия на карту, смогут получить деньги на руки
Правительство приняло соответствующие законодательные изменения, позволяющие пенсионерам на деоккупированных территориях (ДОТ), которым начисляли пенсию на карточку, получать выплаты наличными.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий.
Для получения выплат на руки необходимо подать в любой орган местного самоуправления заявление о начислении пенсии наличными. Раньше это можно было сделать только при личном присутствии в отделении Пенсионного фонда Украины.
Деньги будут доставляться Укрпочтой.
В настоящее время на деоккупированных территориях Украины идет восстановление всех систем жизнеобеспечения. Впрочем, пока не повсюду есть электроснабжение и связь, не везде приступили к работе банки и банкоматы.
"Чтобы жители ДОТ - пенсионеры - смогли наконец получить начисленные государством средства, и было введено упомянутое законодательное новшество", — говорится в сообщении.
Напомним:
Правительство намерено завершить внедрение базового пенсионного дохода в 2023 году.