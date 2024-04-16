213 тисячам пенсіонерам-ВПО продовжено виплати після перевірки

213 тисяч пенсіонерів-ВПО успішно пройшли перевірку щодо свого статусу та продовжили отримувати соціальні виплати.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

31 березня завершився термін проходження фізичної ідентифікації. В результаті, після перевірки, було продовжено виплату пенсії для 212,8 тис. осіб.

Перевірка необхідна для того, щоб перевірити, чи дійсно людина, яка отримує кошти від держави, є живою і чи отримує виплату саме та особа, якій вони призначені.

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Зокрема, ідентифікацію пройшли:

особисто відвідавши відділення банків – понад 27 тис. осіб;

за допомогою відеоконференції – 46 тис. осіб;

у консульських установах за кордоном – 356 осіб;

через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України – майже 73 тис. осіб;

особисто відвідавши територіальні органи Пенсійного фонду України - 31,6 тис. осіб.

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Економічна правда

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