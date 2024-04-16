Всі розділи
Укр / Рус

"Економічна правда" запрошує на конференцію "Відбудова України: чому не слід відкладати до перемоги"

213 тисячам пенсіонерам-ВПО продовжено виплати після перевірки

Вівторок, 16 квітня 2024, 17:36 - Володимир Тунік-Фриз

213 тисяч пенсіонерів-ВПО успішно пройшли перевірку  щодо свого статусу та продовжили отримувати соціальні виплати.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

31 березня завершився термін проходження фізичної ідентифікації. В результаті, після перевірки, було продовжено виплату пенсії для 212,8 тис. осіб.

Перевірка необхідна для того, щоб перевірити, чи дійсно людина, яка отримує кошти від держави, є живою і чи отримує виплату саме та особа, якій вони призначені.

Реклама:

Зокрема, ідентифікацію пройшли:

  • особисто відвідавши відділення банків – понад 27 тис. осіб;
  • за допомогою відеоконференції – 46 тис. осіб;
  • у консульських установах за кордоном – 356 осіб;
  • через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України – майже 73 тис. осіб;
  • особисто відвідавши територіальні органи Пенсійного фонду України - 31,6 тис. осіб.

Читайте також: Підвищення пенсії та зміни у виплатах для ВПО: що зміниться з 1 березня в Україні 

Економічна правда

Реклама:



пенсія соцвиплати Мінсоцполітики
Реклама:
Матеріали за темою
За квартал в Україні аномально зменшилася кількість пенсіонерів 7 серпня 2023, 18:26
Мешканці деокупованих територій, яким нараховувалась пенсія на картку, зможуть отримати гроші на руки 17 вересня 2022, 10:43
Мінсоц пропонує запровадити накопичувальну пенсію на держпідприємствах 1 лютого 2022, 19:30
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті