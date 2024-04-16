213 тисячам пенсіонерам-ВПО продовжено виплати після перевірки
Вівторок, 16 квітня 2024, 17:36 -
213 тисяч пенсіонерів-ВПО успішно пройшли перевірку щодо свого статусу та продовжили отримувати соціальні виплати.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.
31 березня завершився термін проходження фізичної ідентифікації. В результаті, після перевірки, було продовжено виплату пенсії для 212,8 тис. осіб.
Перевірка необхідна для того, щоб перевірити, чи дійсно людина, яка отримує кошти від держави, є живою і чи отримує виплату саме та особа, якій вони призначені.
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Зокрема, ідентифікацію пройшли:
- особисто відвідавши відділення банків – понад 27 тис. осіб;
- за допомогою відеоконференції – 46 тис. осіб;
- у консульських установах за кордоном – 356 осіб;
- через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України – майже 73 тис. осіб;
- особисто відвідавши територіальні органи Пенсійного фонду України - 31,6 тис. осіб.
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Економічна правда
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