Си Цзиньпин назвал германо-китайское сотрудничество возможностью, а не риском

Президент Китая Си Цзиньпин заявил, что немецко-китайское сотрудничество является возможностью, а не риском, даже несмотря на то, что канцлер Германии Олаф Шольц во вторник призвал к лучшему доступу к рынкам и равным условиям для немецких фирм.

Об этом сообщает Reuters.

Трехдневный визит Шольца к крупнейшему торговому партнеру Германии происходит во время, когда Европейский Союз стремится уменьшить стратегическую зависимость, не демпингуют ли китайские производители субсидированные товары на его рынке.

"Китайский экспорт электромобилей, литиевых батарей и фотоэлектрических продуктов не только обогатил мировое предложение и ослабил инфляционное давление, но и сделал значительный вклад в реагирование на изменение климата и "зеленую" и низкоуглеродную трансформацию", - сказал Си Шольцу.

Реклама:

Напомним:

Ранее Канцлер ФРГ Олаф Шольц во время визита в Китай настаивал на открытых и справедливых рынках, предостерегая КНР от демпинга и перепроизводства, призывая при этом ЕС не действовать из протекционистских собственных интересов.