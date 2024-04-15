Шольц застеріг Китай від демпінгу цін на авто, а ЄС від протекціонізму

Getty Images

Канцлер ФРН Олаф Шольц під час візиту до Китаю наполягав на відкритих і справедливих ринках, застерігаючи КНР від демпінгу і перевиробництва, закликаючи при цьому ЄС не діяти з протекціоністських власних інтересів.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляють у виданні, поїздка Шольца до Китаю, в якій його супроводжують кілька провідних німецьких бізнесменів, а також три міністри, є ознакою того, що Європа буде реагувати на демпінг китайських товарів на її ринку.

"У якийсь момент у Німеччині та Європі також з'являться китайські автомобілі. Єдине, що завжди має бути зрозумілим, - це те, що конкуренція має бути чесною.

Реклама:

Іншими словами, щоб не було демпінгу, щоб не було перевиробництва, щоб не порушувалися авторські права", - сказав Шольц студентам Університету Тунцзі в Шанхаї.

При цьому, Шольц також наголосив на відкритій конкуренції зі сторони ЄС, повідомивши, що буде обговорювати це питання із очільником КНР Сі Цзіньпіном.

Читайте також: Німецький пацієнт. Чому занепадає найбільша економіка Євросоюзу

Реклама:

Економічна правда