Шольц предостерег Китай от демпинга цен на авто, а ЕС от протекционизма

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц во время визита в Китай настаивал на открытых и справедливых рынках, предостерегая КНР от демпинга и перепроизводства, призывая при этом ЕС не действовать из протекционистских собственных интересов.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщают в издании, поездка Шольца в Китай, в которой его сопровождают несколько ведущих немецких бизнесменов, а также три министра, является признаком того, что Европа будет реагировать на демпинг китайских товаров на ее рынке.

"В какой-то момент в Германии и Европе также появятся китайские автомобили. Единственное, что всегда должно быть понятно, - это то, что конкуренция должна быть честной.

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Другими словами, чтобы не было демпинга, чтобы не было перепроизводства, чтобы не нарушались авторские права", - сказал Шольц студентам Университета Тунцзи в Шанхае.

При этом, Шольц также отметил открытую конкуренцию со стороны ЕС, сообщив, что будет обсуждать этот вопрос с главой КНР Си Цзиньпином.

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Экономическая правда