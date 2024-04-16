Сі Цзіньпін назвав німецько-китайську співпрацю можливістю, а не ризиком

Президент Китаю Сі Цзіньпін заявив, що німецько-китайська співпраця є можливістю, а не ризиком, навіть попри те, що канцлер Німеччини Олаф Шольц у вівторок закликав до кращого доступу до ринків і рівних умов для німецьких фірм.

Про це повідомляє Reuters.

Триденний візит Шольца до найбільшого торгового партнера Німеччини відбувається у час, коли Європейський Союз прагне зменшити стратегічну залежність, чи не демпінгують китайські виробники субсидовані товари на його ринку.

"Китайський експорт електромобілів, літієвих батарей і фотоелектричних продуктів не тільки збагатив світову пропозицію і послабив інфляційний тиск, але й зробив значний внесок у реагування на зміну клімату та "зелену" і низьковуглецеву трансформацію", - сказав Сі Шольцу.

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Раніше Канцлер ФРН Олаф Шольц під час візиту до Китаю наполягав на відкритих і справедливих ринках, застерігаючи КНР від демпінгу і перевиробництва, закликаючи при цьому ЄС не діяти з протекціоністських власних інтересів.

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