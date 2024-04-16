Всі розділи
Укр / Рус

"Економічна правда" запрошує на конференцію "Відбудова України: чому не слід відкладати до перемоги"

Сі Цзіньпін назвав німецько-китайську співпрацю можливістю, а не ризиком

Вівторок, 16 квітня 2024, 17:00 - Володимир Тунік-Фриз

Президент Китаю Сі Цзіньпін заявив, що німецько-китайська співпраця є можливістю, а не ризиком, навіть попри те, що канцлер Німеччини Олаф Шольц у вівторок закликав до кращого доступу до ринків і рівних умов для німецьких фірм.

Про це повідомляє Reuters.

Триденний візит Шольца до найбільшого торгового партнера Німеччини відбувається у час, коли Європейський Союз прагне зменшити стратегічну залежність, чи не демпінгують китайські виробники субсидовані товари на його ринку.

"Китайський експорт електромобілів, літієвих батарей і фотоелектричних продуктів не тільки збагатив світову пропозицію і послабив інфляційний тиск, але й зробив значний внесок у реагування на зміну клімату та "зелену" і низьковуглецеву трансформацію", - сказав Сі Шольцу.

Реклама:

Нагадаємо:

Раніше Канцлер ФРН Олаф Шольц під час візиту до Китаю наполягав на відкритих і справедливих ринках, застерігаючи КНР від демпінгу і перевиробництва, закликаючи при цьому ЄС не діяти з протекціоністських власних інтересів.

Реклама:
Китай Німеччина ЄС
Реклама:
Матеріали за темою
Економіка Китаю зростає вище цільових показників: на скільки зріс ВВП у першому кварталі 16 квітня 2024, 11:51
Ціни на нафту зросли через збільшення економіки Китаю та напруженість на Близькому Сході 16 квітня 2024, 09:41
Шольц застеріг Китай від демпінгу цін на авто, а ЄС від протекціонізму 15 квітня 2024, 14:10
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті