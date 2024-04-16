Цены на нефть выросли из-за увеличения экономики Китая и напряженности на Ближнем Востоке

Цены на нефть выросли, поскольку экономика Китая начала расти быстрее, чем ожидалось. Также, цены на черное золото подогрело усиление напряженности на Ближнем Востоке на фоне заявлений Израиля, что ответит на ракетную атаку Ирана.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне выросли на 48 центов, или на 0,5%, до 90,58 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть с поставкой в мае выросли на 49 центов, или на 0,6%, до 85,90 доллара за баррель.

Цены на нефть выросли на фоне уверенного экономического роста в Китае, крупнейшем мировом импортере нефти. Официальный валовой внутренний продукт вырос на 5,3% в первом квартале в годовом исчислении, согласно правительственным данным, что значительно превзошло ожидания аналитиков.

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Ряд других показателей, включая инвестиции в недвижимость, розничные продажи и промышленное производство, свидетельствуют о том, что спрос остается слабым перед лицом затяжного кризиса на рынке недвижимости.

На прошлой неделе цены на нефть взлетели до самых высоких уровней с октября, но упали в понедельник после того, как атаки Ирана по Израилю нанесли лишь незначительный ущерб.

"Реакция Израиля определит, закончится ли эскалация или продолжится. Конфликт все еще может быть сдержан Израилем, Ираном и его марионетками, с возможным привлечением США", - отмечают аналитики ANZ Research в своей записке во вторник.

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Напомним:

В понедельник, 15 апреля, цены на нефть упали, поскольку участники рынка снизили премии за риск после нападения Ирана на Израиль, который, по словам израильского правительства, нанес ограниченный ущерб.