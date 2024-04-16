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НАБУ и САП разоблачили убытки на Черновицкой таможне в 290 миллионов гривен

Вторник, 16 апреля 2024, 16:02 - Владимир Туник-Фриз

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили действия по минимизации таможенных платежей по "серому" импорту в Черновицкой области, что нанесло ущерб таможне в 290 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

Как установило следствие, участники организовали незаконный ввоз через таможенный пост "Вадул-Сирет" товаров из Турции (одежда, обувь, аксессуары), оформляя транспорт с ними как пустой или маскируя их товарами прикрытия (ткань, ДСП, кирпич) со значительно меньшей таможенной стоимостью.

В деле подозреваются 11 участников: трое работников таможни и восемь физических лиц. Один соорганизатор преступной организации и четыре участника задержаны.

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"По последней схеме, должностные лица таможенного поста на основании поддельных документов обеспечивали внеочередной пропуск грузовиков без проведения таможенного досмотра. В дальнейшем транспорт ехал на склады предпринимателей, где высоколиквидные товары выгружали и реализовывали, а загруженные вместо них товары прикрытия доставляли на таможенный пост "Черновцы" для завершения оформления и уплаты заниженных платежей", - говорится в сообщении НАБУ.

Экономическая правда

НАБУ таможня
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