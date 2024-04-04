Коррупционные схемы на Волынской таможне: НАБУ и САП объявили подозрения еще 4 служащим

Сотрудника НАБУ и САП сообщили четырем должностным лицам Волынской таможни о подозрении в участии в преступной схеме, из-за которой государству причинен 475 млн грн убытков, количество подозреваемых возросло до 20 человек.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

В НАБУ отмечают, что в течение 2018-2019 гг. участники преступной организации под руководством бывшего работника правоохранительных органов в сговоре со служебными лицами Волынской таможни осуществляли незаконное перемещение высоколиквидных товаров (мобильных телефонов, компьютерной техники, одежды известных производителей и т.д.) через международный пункт пропуска "Ягодин", занижая таможенные платежи в государственный бюджет.

"Схема заключалась в маскировке импортируемых ценных товаров так называемыми "товарами прикрытия" со значительно меньшей стоимостью. Должностные лица таможни обеспечивали таможенное оформление товаров без надлежащего осуществления таможенных формальностей", - говорится в сообщении.

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Таможенники составляли поддельные акты о проведении таможенных досмотров, вносили в автоматизированную систему таможенного оформления "Инспектор" ложную информацию и умышленно не совершали действий по прекращению преступной схемы.

Всего в этом деле о подозрении сообщили 9 должностным лицам Волынской таможни и 11 физическим лицам.

Добавляется, что действия должностных лиц квалифицированы по ч. 1 ст. 255, ч. 2, 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 УК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании новым подозреваемым меры пресечения.

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Напомним:

Сотрудники САП и НАБУ разоблачили деятельность преступной организации на Волынской таможне, члены которой нанесли государству ущерб на сумму более 475 млн грн.