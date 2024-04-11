НАБУ после огласки в СМИ расследует возможные факты коррупции экс-главы столичного метро Брагинского

Facebook Виктора Брагинского

Национальное антикоррупционное бюро проводит расследование относительно возможных неправомерных действий Виктора Брагинского - экс-главы "Киевского метрополитена", у семьи которого журналисты обнаружили незадекларированное состояние.

Об этом сообщает Совет общественного контроля НАБУ.

"15 марта прокурор отдела САП на основании информации от журналистов зарегистрировал уголовное производство №42024000000000403. Сейчас осуществляется досудебное расследование", - говорится в сообщении.

В конце марта в НАБУ поступило заявление о расследовании возможных коррупционных действий начальника КП "Киевский метрополитен" Виктора Брагинского.

Реклама:

Из расследования журналистов Bihus.Info стало известно, что его родственники незаконно скупают дорогое имущество, а "Киевский метрополитен" заключал контракты с окружением Брагинского. Цены в этих контрактах были значительно выше их реальной стоимости.

"Подробности следствия не разглашаются, потому что это может повредить ходу досудебного расследования. Совет общественного контроля будет сообщать, как только по этому делу появятся какие-то решения", - добавили члены Совета.

Напоминаем:

Реклама:

Начальник коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский 15 марта после расследования журналистов написал заявление на увольнение.

В своем расследовании Bihus.Info разоблачили многочисленные нарушения в декларировании имущества Брагинского. В частности, журналисты нашли в декларациях родственников директора Киевского метрополитена несколько дорогих квартир и землю под Киевом.

Глава Киева Виталий Кличко после обнародования расследования сообщил, что начальник Киевского метрополитена, Виктор Брагинский, который находится на должности почти 10 лет, будет уволен.

В новом расследовании Bihus.Info говорится, что КП "Киевский метрополитен" заключало контракты на сотни миллионов гривен с компаниями, которые связаны с людьми из окружения бывшего директора столичного метро Виктора Брагинского. Мэр Киева Виталий Кличко призвал передать данные правоохранителям.

Также городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что экс-глава КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский слагает свои депутатские полномочия в Киевсовете.