НАБУ й САП викрили збитки на Чернівецькій митниці у 290 мільйонів гривень

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили дії з мінімізації митних платежів за "сірим" імпортом у Чернівецькій області, що завдало збитків митниці у 290 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро.

Як встановило слідство, учасники організували незаконне ввезення через митний пост "Вадул-Сірет" товарів з Туреччини (одяг, взуття, аксесуари), оформлюючи транспорт з ними як порожній або маскуючи їх товарами прикриття (тканина, ДСП, цегла) зі значно меншою митною вартістю.

У справі підозрюються 11 учасників: троє працівників митниці та вісім фізичних осіб. Одного співорганізатора злочинної організації та чотирьох учасників затримано.

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"За останньою схемою, службові особи митного поста на підставі підроблених документів забезпечували позачерговий пропуск вантажівок без проведення митного огляду. Надалі транспорт їхав до складів підприємців, де високоліквідні товари вивантажували та реалізовували, а завантажені замість них товари прикриття доставляли на митний пост "Чернівці" для завершення оформлення та сплати занижених платежів", - йдеться у повідомленні НАБУ.

Економічна правда







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