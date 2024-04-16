НАБУ й САП викрили збитки на Чернівецькій митниці у 290 мільйонів гривень
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили дії з мінімізації митних платежів за "сірим" імпортом у Чернівецькій області, що завдало збитків митниці у 290 мільйонів гривень.
Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро.
Як встановило слідство, учасники організували незаконне ввезення через митний пост "Вадул-Сірет" товарів з Туреччини (одяг, взуття, аксесуари), оформлюючи транспорт з ними як порожній або маскуючи їх товарами прикриття (тканина, ДСП, цегла) зі значно меншою митною вартістю.
У справі підозрюються 11 учасників: троє працівників митниці та вісім фізичних осіб. Одного співорганізатора злочинної організації та чотирьох учасників затримано.
"За останньою схемою, службові особи митного поста на підставі підроблених документів забезпечували позачерговий пропуск вантажівок без проведення митного огляду. Надалі транспорт їхав до складів підприємців, де високоліквідні товари вивантажували та реалізовували, а завантажені замість них товари прикриття доставляли на митний пост "Чернівці" для завершення оформлення та сплати занижених платежів", - йдеться у повідомленні НАБУ.
Економічна правда