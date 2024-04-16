Правительство одобрило "мультишеринг" документов через Дію
Правительство поддержало запуск "мультишеринга" документов через "Дію", что позволяет быстрее распространять не только электронные документы, но и справки о доходах.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
Сегодня отправить копии цифровых документов можно через Дію, но копии справок нужно отправлять отдельно. Новая функция позволит упростить этот процесс.
Как работает "мультишеринг"?
"Компания отправляет запрос на несколько документов, а вы подтверждаете его Дія.Подписью в приложении. Одна подпись - и все нужные цифровые копии документов подаются в учреждение. А также поля в электронных заявлениях и договорах автоматически будут заполняться данными с помощью мультишеринга", говорится в сообщении Минцифры.
Экономическая правда