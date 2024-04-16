Правительство одобрило "мультишеринг" документов через Дію

Правительство поддержало запуск "мультишеринга" документов через "Дію", что позволяет быстрее распространять не только электронные документы, но и справки о доходах.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Сегодня отправить копии цифровых документов можно через Дію, но копии справок нужно отправлять отдельно. Новая функция позволит упростить этот процесс.

Как работает "мультишеринг"?

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"Компания отправляет запрос на несколько документов, а вы подтверждаете его Дія.Подписью в приложении. Одна подпись - и все нужные цифровые копии документов подаются в учреждение. А также поля в электронных заявлениях и договорах автоматически будут заполняться данными с помощью мультишеринга", говорится в сообщении Минцифры.

Экономическая правда