КРАИЛ не будут подчинять Минцифре, будет создан новый орган - Гетманцев

Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей не будут подчинять Министерству цифровой трансформации Украины, как об этом сообщалось ранее.

Об этом заявил председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире Радио Свобода.

По его словам, вместо КРАИЛ будет создана служба, подчиненная одному из органов исполнительной власти.

Гетманцев добавил, что из-за неудовлетворительной работы Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей комитет решил рекомендовать к голосованию поданный правительством законопроект.

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"Мы обратили внимание на существенный недостаток регулирования в сфере игорного бизнеса - это отсутствие системы онлайн-мониторинга. К сожалению, эту систему КРАИЛ не может запустить уже более трех лет. Система эта решала бы очень многое: от налогообложения, до контроля за деятельностью игорных заведений. К сожалению, мы видим, что этот процесс заблокирован. К сожалению, мы видим, что результата никакого нет", - рассказал Гетманцев.

Именно поэтому народные депутаты поддержали законопроект Кабинета министров о ликвидации КРАИЛ и передаче функций этого органа одному из органов центральной исполнительной власти.

"Вы говорили о (передаче контроля - ред.) Минцифры - нет этого в законопроекте, никто Минцифры не передает. Речь идет о создании не коллегиального органа большого, не комиссии большой, а обычной службы, которая бы быстро и качественно выполняла эти задачи", - сказал он.

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Напоминаем:

Ранее первый заместитель налогового комитета Рады Ярослав Железняк сообщал, что комитет на заседании 4 апреля планирует принять решение о передаче функций Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Министерству цифровой трансформации.