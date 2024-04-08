В "Дії" появилась возможность оформить справку ВПЛ и помощь сразу для всей семьи

Минцифры вместе с Министерством социальной политики доработали услугу для ВПЛ в приложении "Дія" – теперь справку и помощь можно получить сразу для всей семьи.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики и в "Дії".

"Заявление на получение выплат можно подать за всю семью: за себя, мужа или жену, детей, покинувших дом из-за войны вместе с вами. Также появилась возможность оформить выплаты для детей, родившихся уже после перемещения", – говорится в сообщении.

Денежная помощь за всех членов семьи будет поступать на одну банковскую карту.

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В ведомстве подчеркнули, что воспользоваться сервисом могут только те граждане, у которых еще нет справки ВПЛ.

"Отмечаем, что люди, выехавшие за границу или находящиеся на временно оккупированной территории, не могут получить справку ВПЛ и помощь", – добавили в министерстве.

Как получить справку ВПЛ и денежную помощь в приложении "Дія":

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обновить "Дію";

зайти в приложение и в сервисах выбрать "Получить статус ВПЛ";

указать свое текущее местонахождение, подтвердить геолокацию;

ввести данные о членах семьи;

выбрать карту "єПідтримка", чтобы получать финансовую помощь;

указать, какая помощь необходима – потребности в медицинском обслуживании, образовании или гуманитарке.

Справка ВПЛ появится в "Дії" рядом с другими цифровыми документами.

Напомним:

В приложении "Дія" с 22 марта стали доступны документы об образовании, в том числе школьные аттестаты.