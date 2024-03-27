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В "Дії" за 3 месяца перерегистрировали 30 тысяч авто

Среда, 27 марта 2024, 16:57 - Анастасия Жарикова

За 3 месяца работы услуги перерегистрации автомобилей в "Дії" ею воспользовались для переоформления 30 тысяч транспортных средств.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

"Уже 30 тысяч транспортных средств граждане перерегистрировали через Дию за 3 месяца работы услуги", - написал он.

По словам министра, это - самая популярная сервисная услуга, которую запустило МВД в сотрудничестве с Минцифрой. 

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"Не выходя из дома, прямо в смартфоне можно купить или продать автомобиль, мотоцикл или мопед. Легко и удобно, ведь комфорт граждан - наш приоритет", - добавил Клименко.

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Напоминаем:

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По состоянию на 25 января в приложении "Дія" осуществили 10 тысяч перерегистраций транспортных средств.

Дія авто услуги МВД Минцифра
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Экономическая правда
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