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Уряд схвалив "мультишеринг" документів через Дію

Вівторок, 16 квітня 2024, 15:24 - Володимир Тунік-Фриз

Уряд підтримав запуск "мультишерингу" документів через "Дію", що дозволяє швидше поширювати не тільки електронні документи, але й довідки про доходи.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Сьогодні відправити копії цифрових документів можна через Дію але копії довідок потрібно надсилати окремо. Нова функція дозволить спростити цей процес.

Як працює "мультишеринг"?

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"Компанія надсилає запит на кілька документів, а ви підтверджуєте його Дія.Підписом у застосунку. Один підпис — і всі потрібні цифрові копії документів подаються до установи. А також поля в електронних заявах і договорах автоматично заповнюватимуться даними за допомогою мультишерингу", йдеться у повідомленні Мінцифри.

Економічна правда



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Мінцифри уряд технології
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