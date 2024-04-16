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Испанская Windar продала свою долю в совместном с российской "Северсталью" предприятии

Вторник, 16 апреля 2024, 14:58 - Владимир Туник-Фриз

Российский производитель стали "Северсталь" приобрел компанию ООО "Новые решения и технологии", которая контролирует мажоритарную долю в совместном предприятии, ранее принадлежавшую испанской фирме Windar Renovables.

Об этом сообщает Reuters.

Согласно данным государственного реестра, "Северсталь" владеет 100% акций холдинга с 8 апреля.

Windar зашла на российский рынок в 2018 году, создав совместное предприятие с "Северсталью" и государственной нанотехнологической компанией "Роснано" для производства стальных башен для ветровых турбин.

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В 2021 году "Северсталь" выкупила долю "Роснано", увеличив свою до 49%.

Завод "Новые решения и технологии" в Таганроге, может производить до 150 башен в год.

По информации Reuters, испанская компания изучала возможность продажи своих 51% доли в совместном предприятии "Северстали" с марта 2023 года.

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Windar Renovables вышла из совместного предприятия в декабре 2023 года.

Экономическая правда

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