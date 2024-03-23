В Испании временно заблокировали Telegram

Getty Images

Верховный суд Испании постановил приостановить работу мессенджера Telegram в стране из-за жалоб медиакомпаний, контент которых Telegram позволял загружать без разрешения.

Об этом сообщает Reuters.

Использование Telegram в Испании будет временно приостановлено с понедельника 25 марта после запроса медиакомпаний Atresmedia, EGEDA, Mediaset и Telefonica.

Судья Сантьяго Педрас согласился заблокировать услуги Telegram в Испании на время расследования исков. По словам источника в суде, ответственность за блокировку услуг Telegram будет возложена на операторов мобильной связи.

Реклама:

По данным антимонопольного ведомства CNMC, Telegram является четвертым по популярности сервисом обмена сообщениями в Испании. Им пользуются почти 19% испанцев, опрошенных CNMC.

Напомним:

Telegram в марте получил 330 миллионов долларов инвестиций за счет продажи облигаций.

Реклама: