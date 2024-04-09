Испания отменит "золотые визы" для иностранных инвесторов в недвижимость

Испания откажется от так называемой "золотой визы", которая предоставляла право на проживание иностранцам, вкладывающим крупные инвестиции в недвижимость в стране.

Об этом заявил в понедельник журналистам премьер-министр страны Педро Санчес, пишет Reuters.

По словам Санчеса, прекращение этой программы поможет сделать доступ к доступному жилью "правом, а не спекулятивным бизнесом".

Программа предоставляет гражданам стран, не входящих в ЕС, которые инвестируют не менее 500 тыс евро - без получения ипотечного кредита - в испанскую недвижимость, специальное разрешение, позволяющее им жить и работать в стране в течение трех лет.

Реклама:

"Сегодня 94 из каждых 100 таких виз связаны с инвестициями в недвижимость в крупных городах, которые сталкиваются с очень напряженным рынком и где почти невозможно найти достойное жилье для тех, кто уже живет, работает и платит налоги", - сказал Санчес.

Он добавил, что правительство начнет процесс ликвидации этой программы на еженедельном заседании Кабинета министров во вторник после изучения отчета, представленного Министерством жилищно-коммунального хозяйства.

По данным правительства, с начала действия программы "золотых виз" в 2013 году до ноября 2022 года Испания выдала почти 5 тысяч разрешений.

Реклама:

Китайские инвесторы возглавляют список, за ними следуют россияне, которые вложили более 3,4 миллиарда евро, согласно отчету Transparency International за 2023 год, в котором ставится под сомнение, расследовали ли власти происхождение этих средств.

По данным сайта о недвижимости Idealista, эта мера вряд ли повлияет на рынок недвижимости, поскольку менее 0,1% из 4,5 миллиона домов, проданных за этот период, были приобретены по этой программе.

Соседняя Португалия недавно пересмотрела свою программу "золотых виз" и исключила из нее инвестиции в недвижимость, чтобы преодолеть жилищный кризис. Иностранцы, которые хотят получить право на проживание, все еще могут вкладывать свои деньги в инвестиционные фонды.

Экономическая правда