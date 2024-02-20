Microsoft инвестирует 2 миллиарда долларов в ИИ-инфраструктуру в Испании

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Корпорация Microsoft объявила, что в течение следующих 2 лет расширит свою облачную и ИИ-инфраструктуру в Испании, инвестировав 2,1 млрд долларов.

Об этом сообщил в соцсети X президент компании Брэд Смит.

"Я рад объявить, что в течение следующих двух лет мы расширим нашу облачную и ИИ-инфраструктуру искусственного интеллекта в Испании инвестициями на 2,1 миллиарда долларов.

Наши инвестиции - это не просто строительство дата-центров, это свидетельство нашей 37-летней преданности Испании, ее безопасности, развития и цифровой трансформации ее правительства, бизнеса и населения", - написал Смит.

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Комментируя анонсированные инвестиции, глава правительства Испании Педро Санчес поблагодарил Смита за "доверие к испанской экономике и нашей дорожной карте инклюзивной и безопасной цифровой трансформации".

"Мы также обсудили возможности сотрудничества для укрепления кибербезопасности и продвижения искусственного интеллекта в государственном управлении", - добавил Санчес.

Перед этим, 15 февраля, Смит объявил, что Microsoft инвестирует 3,2 млрд евро в экономику Германии в течение следующих двух лет, в основном в искусственный интеллект.

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"Эти инвестиции в размере удвоят облачную и ИИ-инфраструктуру корпорации, чтобы удовлетворить растущий спрос на услуги ИИ в стране и предложить обучение цифровым навыкам для более чем 1,2 миллиона немцев до конца 2025 года", - написал президент Microsoft.

Экономическая правда