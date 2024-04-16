Іспанська Windar продала свою частку в спільному з російською "Сєвєрсталлю" підприємстві

Російський виробник сталі "Сєвєрсталь" придбав компанію ТОВ "Нові рішення і технології", яка контролює мажоритарну частку в спільному підприємстві, що раніше належала іспанській фірмі Windar Renovables.

По це повідомляє Reuters.

Згідно з даними державного реєстру, "Сєвєрсталь" володіє 100% акцій холдингу з 8 квітня.

Windar зайшла на російський ринок в 2018 році, створивши спільне підприємство з "Северсталью" і державною нанотехнологічною компанією "Роснано" для виробництва сталевих веж для вітрових турбін.

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У 2021 році "Сєвєрсталь" викупила частку "Роснано", збільшивши свою до 49%.

Завод "Нові рішення і технології" у Таганрозі, може виробляти до 150 веж на рік.

За інформацією Reuters, іспанська компанія вивчала можливість продажу своїх 51% частки у спільному підприємстві "Сєвєрсталі" з березня 2023 року.

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Windar Renovables вийшла зі спільного підприємства в грудні 2023 року.

Економічна правда





