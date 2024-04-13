Отключения электроэнергии применяют в Харьковской и Днепропетровской областях
За минувшие сутки из-за сетевых ограничений на линии энергопередач, применялись аварийные отключения электроэнергии в Харьковской области, а также на промышленных объектах в Кривом Роге.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.
Ограничения продолжают действовать в Харьковской и Днепропетровской областях.
"Из-за солнечной погоды и соответственно активной выработки электроэнергии СЭС оператор системы передачи ограничивал производство электроэнергии из ВИЭ суммарной величиной 8677 МВт*ч. Излишки электроэнергии также в течение нескольких часов передавались в Польшу", - говорится в сообщении Минэнергетики.
Энергосистема Украины работает стабильно и сбалансировано. На текущие сутки прогнозируется коммерческий импорт и экспорт электроэнергии.
Напомним:
Украинцам стоит быть готовыми ко всем возможным сценариям весной-летом, из-за российских атак. В частности, держать наготове генераторы и павербанки. В то же время энергетики сделают все возможное, чтобы они не понадобились, сообщил Герман Галущенко.