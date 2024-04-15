Все разделы
Укр / Рус

"Экономическая правда" приглашает на конференцию "Восстановление Украины: почему не следует откладывать до победы"

В Харьковской области применяют графики отключений электроэнергии – Минэнерго

Понедельник, 15 апреля 2024, 10:48 - Анастасия Дячкина
 
фото: Минэнерго

14 апреля из-за сетевых ограничений на линиях оператора системы передачи применялись графики отключений в Харьковской области, ограничения действуют и сегодня.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.

Из-за солнечной погоды и соответственно активной выработки электроэнергии СЭС оператор системы передачи ограничивал производство электроэнергии из ВИЭ. В настоящее время энергосистема Украины работает стабильно и сбалансированно.

Также по техническим причинам отключалось оборудование на высоковольтной подстанции Николаевской области, в результате чего обесточивались бытовые потребители – их заживили.

Реклама:

Из-за отключения высоковольтной воздушной линии обесточилась подстанция в Черниговской области. Без электроэнергии остались потребители и промышленность. Всех тоже уже заживили.

Кроме этого, утром 15 апреля во время выполнения работ автомобиль бригады АО "Черниговоблэнерго" наехал на взрывное устройство. Два электромонтера получили ранения.

Напомним:

Реклама:

"Энергоатом" начал проект по возведению энергоблоков ХАЭС-5 и ХАЭС-6 по американской технологии АР1000 Westinghouse на Хмельницкой АЭС. Уже заложен первый куб бетона энергоблока №5.

энергетика электроэнергия Минэнергетики
Реклама:
Материалы по теме
На Хмельницкой АЭС стартовал проект по строительству энергоблоков №5 и 6 15 апреля 2024, 10:08
Графики отключений применяют в Харьковской области 14 апреля 2024, 11:40
Все 6 энергоблоков ЗАЭС в состоянии холодной остановки впервые с 2022 года – МАГАТЭ 14 апреля 2024, 10:00
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте