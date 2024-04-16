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В Україні через негоду знеструмлювалось близько 145 тисяч споживачів, також без світла залишилась шахта 

Вівторок, 16 квітня 2024, 11:25 - Анастасія Дячкіна
 
фото: міненерго

Через негоду знеструмлювалось близько 145 тисяч споживачів у Дніпропетровській області. У Донецькій області через грозу без світла лишилася шахта – під землею були 135 робітників. 

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики. 

Увечері 15 квітня через негоду відключалась високовольтна лінія на Дніпропетровщині. Лінію оперативно підключено. 

Також через грозу і шквальний вітер відключилось обладнання на високовольтній підстанції у Кривому Розі, знеструмилось 145 тисяч побутових споживачів, промисловість, частково  - інфраструктура міста. Надвечір споживачів заживлено. 

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У Дніпрі на високовольтній підстанції відключилось обладнання, знеструмились побутові споживачі, яких протягом півгодини заживили.

Крім цього, через негоду відключилась повітряна лінія на Донеччині, знеструмились побутові споживачі і шахта (135 працівників виведено на поверхню). 

Також через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі застосовувалися графіки відключень у Харківській області, обмеження діють і сьогодні.   

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У вечірні пікові години відбувалось екстрене постачання електроенергії з Румунії і Польщі. 

Протягом доби Чернігівщина зазнала обстрілів. Знеструмлено повітряні лінії, відключено 2,5 тисячі споживачів у 19 населених пунктах. 

Нагадаємо: 

14 квітня через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі також застосовувалися графіки відключень у Харківській області, обмеження діють і сьогодні. 

Міненергетики електроенергія енергетика
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