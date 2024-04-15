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Центр противодействия дезинформации и TikTok объединились в борьбе с российской пропагандой

Понедельник, 15 апреля 2024, 14:36 - Артур Крыжный
 
Getty Images

Центр противодействия дезинформации (ЦПД) начал официальное сотрудничество с администрацией социальной сети TikTok, чтобы противостоять распространению российской пропаганды на платформе.

Об этом сообщает пресс-служба ЦПД.

Этот шаг стал следствием публикации ЦПИ списка TikTok-каналов, которые активно распространяют враждебную пропаганду. Сейчас Центр активно сотрудничает с TikTok, чтобы блокировать доступ к этим каналам на территории Украины.

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