Центр противодействия дезинформации и TikTok объединились в борьбе с российской пропагандой

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Центр противодействия дезинформации (ЦПД) начал официальное сотрудничество с администрацией социальной сети TikTok, чтобы противостоять распространению российской пропаганды на платформе.

Об этом сообщает пресс-служба ЦПД.

Этот шаг стал следствием публикации ЦПИ списка TikTok-каналов, которые активно распространяют враждебную пропаганду. Сейчас Центр активно сотрудничает с TikTok, чтобы блокировать доступ к этим каналам на территории Украины.

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