ЦПД вживає заходи для блокування TikTok-каналів на території України, які поширюють роспропаганду
Понеділок, 15 квітня 2024, 14:36 -
Центр протидії дезінформації (ЦПД) розпочав співпрацювати з адміністрацією соцмережі TikTok задля протидії поширення російської пропаганди в мережі.
Про це повідомляє пресслужба ЦПД.
Раніше Центр оприлюднив список каналів TikTok, що поширюють ворожу пропаганду, і зараз вживає заходів для блокування цих сторінок на території України.
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