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ЦПД вживає заходи для блокування TikTok-каналів на території України, які поширюють роспропаганду

Понеділок, 15 квітня 2024, 14:36 - Артур Крижний
 
Getty Images

Центр протидії дезінформації (ЦПД) розпочав співпрацювати з адміністрацією соцмережі TikTok задля протидії поширення російської пропаганди в мережі.

Про це повідомляє пресслужба ЦПД.

Раніше Центр оприлюднив список каналів TikTok, що поширюють ворожу пропаганду, і зараз вживає заходів для блокування цих сторінок на території України.

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