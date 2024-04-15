В прошлом году в РФ не смогли найти ни одного нового крупного месторождения нефти

Поиски в России новых залежей нефти, которые могли бы покрыть запасы выбывающих из-за добычи, в 2023 году принесли провальные результаты. Российские нефтяники отчитались о минимальных за 6 лет объемах нахождения нефтяных залежей.

Об этом сообщают российские СМИ, пишет отраслевое издание enkorr.

По итогам года на российский баланс было поставлено 43 месторождения нефти и газа, свидетельствуют данные "Роснедр".

И хотя количество новых месторождений выросло на 9 по сравнению с прошлым годом, лишь одно из них попало в категорию крупных - нефтегазоконденсатное месторождение имени Р. У. Маганова на шельфе Каспийского моря с запасами 136,2 млрд кубометров газа.

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"Среди нефтяных месторождений крупных не нашлось. Почти все они оказались либо мелкими (запасы до 5 млн тонн), либо очень мелкими (менее 1 млн тонн). Самым богатым на баррели месторождением оказалось Бурское в Иркутской области РФ. Однако его размер - 8,7 млн тонн - соответствует объему, который нефтяная промышленность при текущих темпах выкачивает из недр за 6 дней", - пишет издание.

Также в самые большие 3 попали месторождение имени В. П. Орлова (7,5 млн тонн, или 5 дней российской добычи) и Талтымское в ХМАО (6,1 млн тонн, 4 дня добычи).

В общем нефтяные компании отчитались о нахождении 565 млн тонн нефти - минимального за 6 лет объема.

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Напомним:

Цены на нефть упали, поскольку участники рынка снизили премии за риск после нападения Ирана на Израиль, который, по словам израильского правительства, нанес ограниченный ущерб.