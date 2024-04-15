Россия смогла быстро отремонтировать некоторые из ключевых НПЗ - Reuters

Россия смогла быстро отремонтировать некоторые из ключевых нефтеперерабатывающих заводов, которые подверглись ударам украинских беспилотников. Так, мощности российских НПЗ, простаивавших из-за атак, сократились до около 10% с почти 14% в конце марта.

Об этом свидетельствуют подсчеты Reuters.

По подсчетам, общая мощность первичной переработки нефти в России, простаивающая из-за беспилотников, сократилась до 90 500 тонн в сутки (660 000 баррелей в сутки) с примерно 123 800 тонн в сутки (907 000 баррелей в сутки) ранее.

После того, как 2 апреля был нанесен удар по заводу "Танеко", не было никаких сообщений об успешных атаках на российские крупные нефтеперерабатывающие заводы. Россия быстро восстанавливает свои нефтеперерабатывающие заводы, несмотря на трудности с получением западных технологий, пишет агентство.

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Это касается Рязанского завода, принадлежащего "Роснефти", который вернул в эксплуатацию установки первичной переработки нефти CDU-4 и главную установку CDU-6. Также вернулись в эксплуатацию установки Куйбышевского НПЗ, который ремонтирует CDU-4, установку CDU-5, и ранее остановленную на техническое обслуживание установку CDU-6.

Однако, в целом, совокупные мощности по первичной переработке нефти в России, выведенные из строя из-за различных остановок и технического обслуживания, ожидаются на уровне 4,4 миллиона тонн в апреле, по сравнению с 4,1 миллиона тонн в марте.

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Напомним:

Компания "Фортеинвест", которая является владельцем НПЗ в Орске Оренбургской области РФ (Орскнефтеоргсинтез), объявила форс-мажор по поставкам нефтепродуктов с этого НПЗ из-за паводка.

Астраханский газоперерабатывающий завод, принадлежащий "Газпрому", аварийно остановил производство нефтепродуктов после ремонта накануне.

Атаки украинских дронов по нефтегазовой отрасли РФ стали возможными благодаря увеличению дальности полета и использованию ИИ для распознавания местности и цели. При этом, такие дроны полностью автономны и не нуждаются в спутниковой связи.