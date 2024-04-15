Несмотря на холодное состояние энергоблоков ЗАЭС, главной угрозой на станции остается оккупация

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Перевод всех энергоблоков Запорожской АЭС в холодное состояние уменьшает риски, однако главной угрозой ядерной безопасности является оккупация электростанции российскими войсками.

Об этом сообщила пресс-служба Госатомрегулирования со ссылкой на слова главы ведомства Олега Корикова.

"Холодное состояние энергоблоков - более безопасное, чем горячее. При условии пребывания энергоблоков в холодном состоянии можем говорить об уменьшении водопотребления, поскольку водные ресурсы ограничены после уничтожения Каховского водохранилища, уменьшение электроснабжения из энергосистемы Украины", - сказал Кориков.

В то же время с точки зрения ядерной и радиационной безопасности, в случае полного обесточивания станции, увеличивается запас времени до возможного разрушения барьеров безопасности на пути распространения радиации в окружающую среду.

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Впрочем, Кориков напомнил, что главные угрозы для ядерной и радиационной безопасности на ЗАЭС возникают из-за ее оккупации и милитаризации со стороны России. В частности, ЗАЭС превращена в военную базу, на станции присутствует неквалифицированный персонал, линии внешнего питания часто подвергаются повреждениям в результате российских обстрелов.

Напомним:

Все шесть энергоблоков оккупированной Запорожской атомной электростанции переведены в состояние холодной остановки впервые с 2022 года.

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