В Германии договорились о прекращении забастовок в аэропортах

Компании-операторы аэропортов в Германии договорились о соглашении с сотрудниками службы безопасности после ряда забастовок в некоторых из крупнейших аэропортов страны.

Об этом сообщает DW.

Немецкий профсоюз Verdi заключил соглашение об оплате труда для около 25 000 сотрудников службы безопасности, чтобы предотвратить новые забастовки.

Спор с аэропортами привел к ряду забастовок в некоторых из самых загруженных транспортных центров Германии, в дни проведения забастовок было отменено большое количество авиарейсов.

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Мирное соглашение было заключено после старта арбитражного процесса, начавшегося в пятницу в тайном месте.

Компания Verdi заявила, что не будет требовать дальнейших остановок работы поставщиков услуг безопасности до завершения арбитражного процесса. Комитеты ассоциации работодателей BDLS и профсоюзы должны принять или отклонить рекомендацию арбитража до обеда вторника.

Представители BDLS заявили, что рекомендация предусматривает повышение заработной платы на 13,1% - 15,1% в течение 15 месяцев.

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Напомним:

В начале февраля работники Lufthansa также проводили забастовку в крупнейших аэропортах Германии.

Во второй половине февраля Немецкий профсоюз Verdi проводил забастовку наземного персонала авиакомпании Lufthansa AG в крупных городах Германии.

Профсоюз бортпроводников авиакомпании Lufthansa призвал своих членов к забастовке авиакомпании и перевозчика CityLine, чтобы настаивать на своих требованиях по повышению зарплаты.

Во вторник, 12 марта, в аэропорту Франкфурта началась забастовка бортпроводников Lufthansa, которая может затронуть десятки тысяч пассажиров.