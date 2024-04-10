Германия передает Украине около 400 генераторов на фоне российских атак

Правительство Германии поставляет около 400 генераторов Украине на фоне российских ударов по электростанциям.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", сообщает посольство Германии в Украине в Twitter (X).

"Недавние российские авиаудары разрушили и повредили электростанции в Украине. Миллионы людей, особенно в Сумах и Харькове, остались временно без электричества. Правительство Германии поставляет около 400 генераторов, чтобы укрепить Украину в борьбе с российской агрессией", – говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что Евросоюз направил экстренную помощь Украине в виде 167 генераторов после российских атак на ее энергетическую инфраструктуру.

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Ранее сообщалось, что датское правительство выделило 40 млн датских крон (более 5 млн евро) на восстановление украинской энергетической системы после массированных российских атак на инфраструктуру.

На прошлой неделе стало известно, что Литва передаст Украине оборудование для тепловых электростанций.

Европейская правда.

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