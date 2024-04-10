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"Экономическая правда" приглашает на конференцию "Восстановление Украины: почему не следует откладывать до победы"

Германия передает Украине около 400 генераторов на фоне российских атак

Среда, 10 апреля 2024, 18:26 - Европейская правда

Правительство Германии поставляет около 400 генераторов Украине на фоне российских ударов по электростанциям.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", сообщает посольство Германии в Украине в Twitter (X).

"Недавние российские авиаудары разрушили и повредили электростанции в Украине. Миллионы людей, особенно в Сумах и Харькове, остались временно без электричества. Правительство Германии поставляет около 400 генераторов, чтобы укрепить Украину в борьбе с российской агрессией", – говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что Евросоюз направил экстренную помощь Украине в виде 167 генераторов после российских атак на ее энергетическую инфраструктуру.

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Ранее сообщалось, что датское правительство выделило 40 млн датских крон (более 5 млн евро) на восстановление украинской энергетической системы после массированных российских атак на инфраструктуру.

На прошлой неделе стало известно, что Литва передаст Украине оборудование для тепловых электростанций.

Европейская правда.

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Германия энергетика
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