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Израильский шекель растет, поскольку трейдеры наблюдают за ответом на атаку Ирана

Понедельник, 15 апреля 2024, 09:48 - Анастасия Дячкина

Израильская валюта укрепилась, поскольку трейдеры оценивали усилия мировых лидеров, чтобы предотвратить более широкую войну на Ближнем Востоке после прямого нападения Ирана.

Об этом пишет Bloomberg.

В понедельник, 15 апреля, курс шекеля вырос на 0,7% до 3,7275 за доллар, прежде чем сократить прибыль до роста на 0,3%.

"Глобальные рынки продемонстрировали приглушенную реакцию на эскалацию напряженности на Ближнем Востоке, поскольку трейдеры ожидали дальнейшего развития событий после беспрецедентного нападения Ирана на Израиль в прошлые выходные", – говорится в материале.

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Иран заявил, что "вопрос можно считать решенным", а президент США Джо Байден, как сообщается, сказал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что США не поддержат израильскую контратаку.

"Атака Ирана вряд ли приведет к дальнейшей эскалации, даже если среднесрочные риски выросли", – написали аналитики Citigroup Inc.

Напомним:

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Цены на нефть упали, поскольку участники рынка снизили премии за риски после нападения Ирана на Израиль, которое, по словам израильского правительства, нанесло ограниченный ущерб.

Израиль Иран
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