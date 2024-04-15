Израильский шекель растет, поскольку трейдеры наблюдают за ответом на атаку Ирана
Израильская валюта укрепилась, поскольку трейдеры оценивали усилия мировых лидеров, чтобы предотвратить более широкую войну на Ближнем Востоке после прямого нападения Ирана.
Об этом пишет Bloomberg.
В понедельник, 15 апреля, курс шекеля вырос на 0,7% до 3,7275 за доллар, прежде чем сократить прибыль до роста на 0,3%.
"Глобальные рынки продемонстрировали приглушенную реакцию на эскалацию напряженности на Ближнем Востоке, поскольку трейдеры ожидали дальнейшего развития событий после беспрецедентного нападения Ирана на Израиль в прошлые выходные", – говорится в материале.
Иран заявил, что "вопрос можно считать решенным", а президент США Джо Байден, как сообщается, сказал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что США не поддержат израильскую контратаку.
"Атака Ирана вряд ли приведет к дальнейшей эскалации, даже если среднесрочные риски выросли", – написали аналитики Citigroup Inc.
Напомним:
Цены на нефть упали, поскольку участники рынка снизили премии за риски после нападения Ирана на Израиль, которое, по словам израильского правительства, нанесло ограниченный ущерб.