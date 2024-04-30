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Литовские компании экспортировали в РФ товары военного назначения на 130 миллионов евро

Вторник, 30 апреля 2024, 13:47 - Артур Крыжный

Литовские компании в 2022-2023 годах, используя схемы обхода санкций, экспортировали в Россию товаров двойного назначения на сумму не менее 130 миллионов евро.

Об этом сообщает издание LRT.

Под видом экспорта в Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Армению и другие государства, приближенные к Кремлю, литовские компании отгружали товары западного производства с потенциальным военным применением в период с марта 2022 года по август 2023 года. 

По данным LRT, микросхемы, подшипники, антенны, конденсаторы, радионавигационные устройства, полупроводники и другие товары двойного назначения, которые "экспортировались" в третьи страны, на самом деле оказывались в России. Эта схема была остановлена, когда Литва запретила транзит определенных товаров в третьи страны.

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70 компаний экспортировали санкционные товары неоднократно. Одна из них, зарегистрированная в Клайпеде транспортная компания Zetemzeja, якобы отправляла микрочипы американского производства.

Журналистское расследование выявило, что логистическая компания Delamode Baltics, которая в прошлом предоставляла услуги Вооруженным силам Литвы, Государственной пограничной службе и Игналинской атомной электростанции, могла выступать посредником в не менее 10 поставках товаров двойного назначения в Россию.

Delamode Baltics могла перевозить через Грузию подшипники, электронику, процессоры и другое оборудование, что компания отрицает.

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По данным LRT, среди вероятных экспортеров так называемых "предметов поля боя" есть компании, которые уже пять лет работают без директора, не подают финансовые отчеты и находятся в процессе ликвидации.

Экономическая правда.

Литва война
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