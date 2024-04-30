Vodafone за 2023 год заработал почти 22 миллиарда гривен

Чистая прибыль Vodafone Ukraine Group за 2023 год выросла на 9%, до 22,6 миллиарда гривен.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Как сообщают в компании, рост на 9%, поддержанный 17% ростом доходов от передачи данных благодаря увеличению потребления.

Показатель OIBDA вырос на 13%.

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Чистая прибыль выросла на 361%, благодаря стабилизации национальной валюты, росту OIBDA и меньшим обесцениванием и убыткам вследствие влияния войны по сравнению с 2022 годом.

Напомним:

Vodafone Group Plc согласилась продать свой итальянский бизнес компании Swisscom AG за 8 миллиардов евро (около 8,7 миллиарда долларов). Также объявлено о выкупе акций на сумму 4 миллиарда евро. Эти шаги направлены на оптимизацию деятельности Vodafone и повышение цены акций, которая в последнее время снижалась.

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