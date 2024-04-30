Российский "Совкомфлот" переименовывает нефтяные танкеры, попавшие под санкции США

Российская компания "Совкомфлот" переименовала некоторые свои нефтяные танкеры после того, как они попали под санкции Соединенных Штатов.

Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, на данный момент по крайней мере четыре танкера изменили свои названия, а также флаг РФ на Габона: Kemerovo вместо NS Columbus, Belgorod вместо NS Bravo, Kaliningrad вместо NS Captain и Krasnoyarsk вместо NS Creation.

Нефтяные танкеры часто меняют названия после введения санкций, чтобы дистанцироваться от списков в базах данных санкций, хотя их все еще можно идентифицировать по уникальным и неизменными номерами, зарегистрированными в Международной морской организации.

Реклама:

Отмечается, что Россия в значительной степени полагается на гигантский танкерный флот "Совкомфлота", чтобы транспортировать свою нефть.

По данным подразделения крупнейшего в мире судового брокера Clarkson Research Services Ltd., российская компания остается крупнейшим в мире владельцем танкеров класса Aframax, каждый из которых способен перевозить около 700 000 баррелей нефти.

Нагадаємо:

Реклама:

США вместе с другими странами Большой семерки, входящими в Коалицию ограничения цен, работают над дополнительными шагами по уменьшению возможностей РФ получать доходы от продажи нефти, которые Кремль использует в войне против Украины.

С начала октября США ужесточили санкции против широкого флота танкеров, перевозящих российскую нефть, с тех пор попавшие под санкции десятки танкеров стоят без дела.

Российские нефтяные компании сталкиваются с задержками в оплате за нефть и топливо на несколько месяцев, поскольку банки в Китае, Турции и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) становятся осторожнее из-за вторичных санкций США.