Таможенники разоблачили "дельцов", которые наживались на продаже авто, ввезенных для нужд Сил обороны

фото: государственная таможенная служба

Житель Киевской области пытался незаконно продать семь автомобилей, ввезенных в Украину в качестве гуманитарной помощи военным.

Об этом сообщили в Государственной таможенной службе.

"Подразделением по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил Киевской таможни во время проведения совместных с Национальной полицией Украины мер разоблачено сразу 7 попыток коммерческой продажи автомобилей, ввозимых как гуманитарная помощь без уплаты налогов", – говорится в сообщении.

Подержанные автомобили Volvo, BMW, Nissan, Mercedes-Benz, Volkswagen и два автомобиля Opel через объявления о продаже пытался реализовать на территории Бучанского района Киевской области местный житель. Уже даже нашлись потенциальные покупатели, приехавшие выбирать автомобиль.

Реклама:

Согласно электронной базе данных таможни, указанные автомобили были ввезены в Украину в апреле 2024 года как гуманитарная помощь, отметили в Государственной таможенной службе.

"В соответствии с национальным законодательством, товары, определенные как гуманитарная помощь, освобождаются от налогообложения при ввозе на таможенную территорию Украины. Поскольку гражданин использовал автомобили в других целях, чем те, в связи с которыми были предоставлены льготы, имело место уклонение от уплаты таможенных платежей", – отметили в ГМС.

Экономическая правда

Реклама: