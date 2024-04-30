БЭБ разоблачило в киевском бизнес-центре незаконное казино и колл-центр, который обманывал украинцев

Детективы Территориального управления БЭБ в городе Киеве разоблачили в одном из столичных бизнес-центров нелегальное казино и мошеннический колл-центр.

Об этом сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности Украины.

"Заведение, в котором проводили азартные игры в покер на деньги без соответствующих лицензий, обустроили на девятом этаже здания, а колл-центр на четвертом", - рассказали в Бюро.

Детективы провели ряд обысков по адресам расположения казино и проживания фигурантов уголовного производства. В игорном заведении обнаружили и изъяли оборудование для покера, компьютерную технику, бухгалтерскую документацию, видеокамеры с записями посещений казино, а также конверты с наличными для выдачи вознаграждения игрокам.

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В то же время во время обыска жилья одного из фигурантов изъято почти 135 тысяч долларов и около 5 тысяч евро наличными.

Директору бизнес-центра сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 203-2 Уголовного кодекса Украины.

На четвертом этаже того же здания обнаружен колл-центр, работники которого мошенническим способом присваивали средства граждан Украины, Германии и Чехии.

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"Потерпевшим звонили и предлагали инвестировать в программное обеспечение, которое якобы занимается автоматической торговлей криптовалютами и приносит 5% дохода ежедневно. После перевода жертвами средств на указанные центром виртуальные счета связь с абонентом блокировалась", - рассказали детали детективы.

Во время обыска изъято более 60 рабочих мест с компьютерной техникой, телефонами, а также черновые записи и пособия по общению с жертвами.

По данному факту детективы БЭБ начали досудебное расследование уголовного производства по части четвертой статьи 190 Уголовного кодекса Украины.

Экономическая правда.